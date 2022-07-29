Стамбул, Турция, 29 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев перешёл в клуб турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк». Об этом 29 июля сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Магомед Оздоев

Отмечается, что контракт с 29-летним футболистом подписан на два года. Оздоев перешёл в клуб в статусе свободного агента.

В сезоне 2021/22 «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в чемпионате Турции. Главным тренером команды является бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Оздоев покинул санкт-петербургский «Зенит», за который играл с февраля 2018 года.