Москва, , 18:05 — REGNUM Экспорт зерна по итогам посевной составит минимум 50 млн тонн. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России».

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с руководством Госдумы и «Лидеры России»: рабочий день Путина»

«Мы сохраняем первое место по экспорту пшеницы, по зерновым в прошлом году было… 40 млн тонн, в этом сельхозгоду будет 50 (млн тонн — ред.) как минимум», — сказал он.

Кроме того, касаясь видом на урожай, глава государства сообщил о 130 млн тонн пшеницы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в России в 2022 году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.