Нижний Новгород, , 14:35 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 118 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 413 596 человек на 29 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Ковидный госпиталь Липецкаяобласть.рф

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 26 жителей области, накануне в больницы попали 18 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 426 160 случаев заражения коронавирусом, из них 158 — за минувшие сутки. 11 597 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, накануне скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 99 жителей области.