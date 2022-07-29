Москва, 29 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Российская сторона должна помочь Луганской и Донецкой Народным Республикам с восстановлением социальных объектов и домов. Об этом 29 июля в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Глава государства напомнил, что проведение специальной военной операции по защите Донбасса связано с разрушениями, поэтому необходимо содействовать ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов.

«Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской Народной Республике, и Донецкой Народной Республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями», — указал российский лидер.

Он добавил, что руководство обеих республик прежде всего обращается к российским властям с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населённых пунктов.

«Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой Народных Республик отработать эти вопросы», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру.

Глава государства также отметил, что «сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами», поэтому нужно сделать всё необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.

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Помимо этого российский лидер предложил распространить возможность купить квартиру по жилищному сертификату и получить выплату на ремонт не только на жителей ДНР, но и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России разработан план развития города Мариуполя. Согласно документу, полностью восстановить город планируется в течение трёх лет. Так, в 2022 году полностью восстановлены будут 90 объектов социальной инфраструктуры: среди них сады, школы, больницы.