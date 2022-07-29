Москва, 29 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом 29 июля сообщает представительство ДНР в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

В представительстве рассказали, что Пушилин готов посетить КНДР и встретиться с лидером республики Ким Чен Ыном.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к любым военным столкновениям с США.