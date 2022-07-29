Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Правительство Швеции хочет, чтобы 16-летние граждане страны могли изменить свой юридический пол в регистре населения. Об этом 29 июля сообщила радиостанция Ekot.

Стокгольм, Швеция

Журналисты пишут, что сегодня свой юридический пол может сменить житель Швеции, который достиг совершеннолетия, то есть которому исполнилось 18 лет.

Министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен отметила в разговоре с радиостанцией, что существует большая разница между юридическим процессом и хирургической процедурой. Согласно законопроекту правительства, возрастные ограничения для коррекции пола и медицинских вмешательств должны оставаться в силе.

Поскольку сейчас в Швеции пора отпусков, то риксдаг займет позицию по данному вопросу уже после сентябрьских выборов.