Донецк, 29 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Киевский и Куйбышевский районы Донецка вновь подверглись артиллерийским ударам киевских боевиков. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что новый обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны вооружённых украинских формирований были зафиксированы в 13:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

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