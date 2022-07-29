Курск, , 14:03 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

29 июля выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 343 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 360 пациентов, в том числе пять — за последние сутки.

Всего скончались 2497 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.