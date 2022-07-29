Москва, 29 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В России разработан план развития города Мариуполя. Об этом 29 июля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Хотел бы с Вами посоветоваться и хотел Вам предложить вот эту концепцию — мастер-план развития города Мариуполя. Мы по Вашему поручению отработали полностью. Здесь выжимка, на самом деле уже на 100 страницах прописанный такой труд, где мы очень подробно расписали по годам, как будем восстанавливать Мариуполь», — заявил Хуснуллин.

«Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трёх лет мы можем полностью город восстановить», — подчеркнул он.

По его словам, в 2022 году 90 объектов социальной инфраструктуры будут полностью восстановлены: среди них сады, школы, больницы.