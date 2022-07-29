Воронеж, , 13:51 — REGNUM Около 50 абитуриентов из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики подали документы в Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Среди преобладающих направлений абитуриенты выбирали специальности, связанные с информационными технологиями, лесным делом, автомобильным хозяйством и переработкой леса. Места для абитуриентов были выделены в рамках квоты, в дополнительных местах вуз не нуждался.

Дети погибших и раненых участников, а также студенты из вузов ЛНР и ДНР СВО не подавали документы, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, около 50 абитуриентов из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики обратились за квотами на поступление в Воронежский государственный университет.

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