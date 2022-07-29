Москва, 29 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В республиках Донбасса к зиме нужно создать нормальные условия для жителей, заявил президент России Владимир Путин 29 июля на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин поручил Хуснуллину быть в контакте с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик и создать для жителей Донбасса нормальные условия к зиме.

«Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — поручил президент.