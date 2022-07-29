Екатеринбург, 29 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Свердловской области региональное управление ФСБ возглавил Игорь Николаев. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Его представил губернатору Евгению Куйвашеву замруководителя ФСБ Александр Котов. Николаев ранее возглавлял управление службы по Тюменской области.

Свердловским главком ФСБ с 2019 года руководил Алексей Зиновьев. Его перевели на другое место службы.