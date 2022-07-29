Курск, 29 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Служба занятости Курской области за пять месяцев трудоустроила 255 человек, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

(сс) caligula1995 Работа «встала»

Ещё 303 человека рассматривают предложенные вакансии, 87 из них уже оформляют необходимые документы.

Работают мобильные офисы центров занятости совместно с представителями МФЦ, ПФР и работодателей. Специалисты организовали уже 52 выезда в пункты временного размещения.

Всего в Курской области для граждан, прибывших на территорию Курской области из ЛНР, ДНР и Украины, есть около двух тысяч вакансий в организациях и на предприятиях различных отраслей.