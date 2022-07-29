Мадрид, , 12:48 — REGNUM Официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес посоветовала автономным сообществам, особенно Кастилии и Леону, модернизировать свои планы борьбы с пожарами. Об этом пишет агентство EFE.

Исабель Родригес (сс) D. Esteban González // JCCM

По её словам, некоторым из этих планов уже несколько десятилетий, а характер пожаров за это время изменился.

Родригес признала, что правительство несёт конечную ответственность и предоставляет все ресурсы, но общины должны знать, что ситуация с пожарами изменилась и что именно они обладают всеми необходимыми полномочиями.