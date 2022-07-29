Мадрид, 29 июля 2022, 12:48 — REGNUM Официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес посоветовала автономным сообществам, особенно Кастилии и Леону, модернизировать свои планы борьбы с пожарами. Об этом пишет агентство EFE.
По её словам, некоторым из этих планов уже несколько десятилетий, а характер пожаров за это время изменился.
Родригес признала, что правительство несёт конечную ответственность и предоставляет все ресурсы, но общины должны знать, что ситуация с пожарами изменилась и что именно они обладают всеми необходимыми полномочиями.