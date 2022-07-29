Белгород, 29 июля 2022, 12:51 — REGNUM С начала 2022 года в Белгородской области выписано более 1,5 млн электронных рецептов, сообщил 29 июля губернатор Вячеслав Гладков.
Услуга востребована у пациентов — за полгода 2022 выписано столько же электронных рецептов, сколько за весь 2021 год.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области с марта 2023 года стартует пилотный проект по продаже онлайн рецептурных лекарственных препаратов.
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