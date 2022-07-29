Новосибирск, 29 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Аграрии Новосибирской области приступили к обмолоту зерновых и технических культур, а также уборке картофеля и овощей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

«На 29 июля на территории области убрано 100 гектаров рыжика и 100 гектаров озимой пшеницы в Татарском районе, 150 гектаров озимой пшеницы в Купинском районе, 12 гектаров картофеля и три гектара овощей — в Ордынском районе», — уточнили в минсельхозе.

Всего аграриям предстоит убрать 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур, 354 тысячи га технических культур, более 4 тысяч га овощей и картофеля.