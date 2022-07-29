Алжир, 29 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Власти Алжира объявили о начале работ на руднике Гар-Джбейлат — крупнейшем предприятии страны по добыче железа в провинции Тиндуф. Об этом 29 июля сообщает официальное информационное агентство Algerie Presse Service со ссылкой на заявление министерства энергетики и недр страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Отмечается, что добыча возобновлена в рамках совместной программы Китая и Алжира по добыче полезных ископаемых.

Эксплуатация рудника Гар-Джбейлат была приостановлена более сорока лет назад из-за начала военных действий в соседнем регионе Западной Сахары. Долгое время правительство страны не решалось на запуск добычи из-за нестабильной ситуации в регионе.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун охарактеризовал этот проект как «стратегически важный и способствующий развитию производственных и экспортных операций».