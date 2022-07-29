* Талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, , 12:17 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Чарикар арестовали Мохаммада Раззака Даурана, одного из влиятельных людей в афганской провинции Парван. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

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Уточняется, что он был арестован по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана и в настоящее время находится в тюрьме.

Семья Мохаммада Раззака Даурана назвала обвинения «необоснованными» и заявила, что он не имел никаких связей с Фронтом сопротивления. Его родственники говорят, что он безосновательно находится в заключении и выражают обеспокоенность состоянием его здоровья.

С ростом интенсивности столкновений между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных провинциях, особенно в Панджшере и Баглане, также участились аресты людей, обвиняемых в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.

Согласно сообщениям, за последние одиннадцать месяцев сотни человек были арестованы и заключены в тюрьму в разных провинциях Афганистана по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления. Многие люди были вынуждены бежать из разных регионов.

В недавнем отчёте ООН подтверждаются факты пыток, арестов и убийства десятков людей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).