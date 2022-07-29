Канберра, 29 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. 29 июля Национальное контрольно-ревизионное управление Австралии заключило, что, находясь у власти, «Коалиция» (Либеральная партия и Национальная партия) выделяла нецелевые средства, чтобы развивать инфраструктуру именно в своих избирательных округах. В свете скандала лидер Национальной партии Дэвид Литтлпрауд был вынужден опубликовать официальное заявление, пишет британская TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В тексте Литтлпрауда делается яркий акцент на то, что именно его партия представляет интересы сельских жителей Австралии, поэтому финансирование пошло в места, контролируемые депутатами от его партии.

«Неудивительно, что избирательные округа, контролируемые Национальной партией, получили больше финансирования, чем места, занимаемые либералами и лейбористами в рамках Фонда создания лучших регионов, который работает в интересах сельской Австралии. И именно мы представляем большую ее часть», — написал политик.

Журналисты отметили, что бывший лидер Национальной партии Барнаби Джойс был министром инфраструктуры как раз, когда распределялись средства фонда.