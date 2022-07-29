Канберра, 29 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс считает, что перехват четырех лодок, отправившихся из Шри-Ланки в прошлом месяце, является новой иммиграционной политикой страны, которую проводит правительство лейбористов, сформированное после майских выборов. Об этом 29 июля написала газета The Guardian.

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Журналисты напоминают, что в июне, сразу после избрания правительства Энтони Альбаниза 21 мая, в ходе операции «Суверенные границы» были задержаны четыре лодки, незаконно перевозившие людей из Шри-Ланки. В свою очередь Эндрюс заявила, что это самое большое количество лодок, пытающихся нелегально добраться до континента, за один календарный месяц с 2015 года.

«Австралийские власти перехватили четырех моряков, занимавшихся контрабандой людей из Шри-Ланки, на их судах находилось в общей сложности 125 граждан Шри-Ланки. Все 125 пассажиров и членов экипажа были благополучно возвращены в Шри-Ланку в тесном сотрудничестве с правительством Шри-Ланки», — говорилось в официальном сообщении пограничной службы Австралии.

В свою очередь нынешняя министр внутренних дел Австралии Клэр Онил, которая «получила портфель» от Эндрюс, отмечает, что в критике ее предшественницы почему-то вообще не упоминается тот факт, что в последние недели на Шри-Ланке прокатились экономические и социальные беспорядки.