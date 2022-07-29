Феодосия, Крым, 29 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации города-курорта Феодосия Юлия Некрасова назначена временно исполняющей обязанности мэра. Решение приняли депутаты Феодосийского горсовета 29 июля на внеочередной сессии.

Иван Айвазовский. Старая Феодосия. 1839

Юлия Некрасова окончила Ставропольский государственный аграрный университет, занимала должность начальника отдела культуры Феодосии, в январе 2022 года была назначена на пост замглавы администрации города, уточняет «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля глава республики Крым Сергей Аксёнов объявил об отставке с поста главы администрации Феодосии Андрея Лебедева. Он успел проработать на посту около семи месяцев — с декабря 2021 года.