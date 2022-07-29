п. Еленовка, , 11:20 — REGNUM Удар ВСУ по тюрьме в Еленовке — это попытка запугать собственных военных, попавших в плен, чтобы те не давали «лишних» показаний, написал в своем телеграм-канале 29 июля военкор Александр Коц.

HIMARS Defense. gov

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 40 человек, 75 получили ранения.

«Удар по колонии украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны. Конечно, удар по своим бывшим захистникам — это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил», — отметил военкор.