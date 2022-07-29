Донецк, 29 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи Следственного комитета России приступили к осмотру барака в Еленовке, где в результате обстрела со стороны военных формирований Украины погибли украинские военнопленные.