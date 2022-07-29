София, 29 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В ходе спецоперации сил пограничной полиции Болгарии в районе населенного пункта Хасково на болгарско-турецкой границе задержана группа нелегальных мигрантов. Об этом 29 июля сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, все 12 указанных лиц оказались гражданами Ирана, пытавшимися незаконно попасть на территорию Германии через Болгарию и Румынию. Их транспортировку по болгарской территории осуществлял на собственном микроавтобусе 26-летний болгарин.

Нелегалы доставлены в пункт временного содержания беженцев в Хасковской области. Болгарскому гражданину грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до одного года. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии направило в районы болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы элитные армейские подразделения для предотвращения проникновения в страну нелегалов из сопредельных государств.