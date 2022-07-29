В Болгарии задержана группа нелегальных мигрантов
София, 29 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В ходе спецоперации сил пограничной полиции Болгарии в районе населенного пункта Хасково на болгарско-турецкой границе задержана группа нелегальных мигрантов. Об этом 29 июля сообщает БНР.
По предварительным данным, все 12 указанных лиц оказались гражданами Ирана, пытавшимися незаконно попасть на территорию Германии через Болгарию и Румынию. Их транспортировку по болгарской территории осуществлял на собственном микроавтобусе 26-летний болгарин.
Нелегалы доставлены в пункт временного содержания беженцев в Хасковской области. Болгарскому гражданину грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до одного года. Ведется следствие.
Напомним, ранее правительство Болгарии направило в районы болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы элитные армейские подразделения для предотвращения проникновения в страну нелегалов из сопредельных государств.