Донецк, 29 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 269 мирных жителей, включая 16 детей. Об этом 29 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«По официальным данным СЦКК ДНР с начала эскалации (с 17.02.22) по состоянию на 10:30 29.07.22 за 163 дня эскалации погибли 269 мирных жителей, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 1511 мирных жителей, включая 87 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинская артиллерия совершила обстрел Куйбышевского района Донецка.