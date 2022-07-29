Бухарест, 29 июля 2022, 10:54 — REGNUM Очередное повышение минимальной заработной платы преподавателям средних и средне-специальных учебных заведений Румынии запланировано на 1 января 2023-го года. Об этом 29 июля со ссылкой на заявление румынского министра образования Сорина Кымпяну сообщает бухарестская газета Ziare.

Учитель
Учитель
(сс) Alexas Fotos

Согласно официальной информации, речь идет об увеличении жалования начинающим специалистам, а также некоторым категориям педагогов пенсионного возраста.

«Мы должны максимально мотивировать преподавателей и по мере возможностей гарантировать им различного рода преференции», — заявил Кымпяну.

Напомним, ранее парламент Румынии принял постановление, предусматривающее выделение из государственного бюджета дополнительных 41 млрд леев ($8,5 млрд) на финансирование проектов в сфере образования.