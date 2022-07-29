Бухарест, 29 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Очередное повышение минимальной заработной платы преподавателям средних и средне-специальных учебных заведений Румынии запланировано на 1 января 2023-го года. Об этом 29 июля со ссылкой на заявление румынского министра образования Сорина Кымпяну сообщает бухарестская газета Ziare.

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Согласно официальной информации, речь идет об увеличении жалования начинающим специалистам, а также некоторым категориям педагогов пенсионного возраста.

«Мы должны максимально мотивировать преподавателей и по мере возможностей гарантировать им различного рода преференции», — заявил Кымпяну.

Напомним, ранее парламент Румынии принял постановление, предусматривающее выделение из государственного бюджета дополнительных 41 млрд леев ($8,5 млрд) на финансирование проектов в сфере образования.