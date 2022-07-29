Симферополь, 29 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Республике Крым будет выделено 1,35 млрд рублей на реализацию проекта по реконструкции систем водоснабжения и отведения в Алуште, Керчи и Феодосии. Об этом 29 июля написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

«На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое проводилось под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина, была одобрена заявка по проекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым (городской округ Алушта, городской округ Керчь, городской округ Феодосия)», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что 1,35 млрд рублей на реализацию проекта Крыму будут выделены из средств Фонда национального благосостояния.