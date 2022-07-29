Лондон, 29 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Лиз Трасс будет таким же противником России, как и все остальные. Об этом заявил 29 июля ИА REGNUM выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Policy Exchange Лиз Трасс

«Для России ни один британский премьер не друг. Джонсон, устраивавший «Русские недели» в Лондоне, оказался главным поставщиком оружия для Украины. Тэтчер, дружившая с Горбачёвым, была причастна к распаду СССР», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в лице Лиз Трасс Москва получит очередного врага.

«Единственное что стоит оценивать, так это степень ее агрессивности против России и просчитывать последствия» — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее в Британии о своей отставке заявил премьер-министр Борис Джонсон. Наиболее вероятным преемником на этом посту является министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.