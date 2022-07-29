Ташкент, 29 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Заседание проходит в Ташкенте, где Лавров находится с рабочим визитом. Накануне российский министр уже провёл в столице Узбекистана несколько встреч, в том числе был принят главой республики Шавкатом Мирзиёевым.