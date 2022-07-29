Москва, 29 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы в районе Печатники 27 и 28 августа для юных инженеров и их семей впервые состоится фестиваль «Мосавтофест», сообщается на портале мэра столицы.

suc Ребенок в автомобиле

Фестиваль организован для юных москвичей, которые мечтают стать инженерами, конструкторами, изобретателями или увлекаются автомобилями и гонками. Москвичи смогут покататься на советских педальных машинках, сделать заезд по гоночному треку или собрать своё транспортное средство.

Также в парке технических видов спорта «Москва» состоятся показательные заезды гоночных болидов, мотокросс, соревнования команд по радиоуправляемым автомоделям, выставка старинных отечественных и иностранных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в музее-заповеднике Архангельское проходит ежегодный фестиваль «Автокультура».

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