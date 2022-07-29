Москва, 29 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Руководителю следственного управления СК РФ по Якутии Виталию Кондратенко дано поручение организовать процессуальную проверку обстоятельств возникновения и распространения природного возгорания возле села Арылах в Мирнинском районе Якутии. Соответствующее распоряжение сделала глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщил телеграм-канал ведомства.

tpsdave Лесной пожар

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«Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

По данным следкома, из-за дыма и огня из находящегося неподалеку детского лагеря «Орленок» эвакуировали более 300 человек. Подразделению надзорного ведомства в Якутии поручено выяснить все обстоятельства происшедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Арылах публикуют в соцсетях видео, по которым понятно, что верховой пожар возле населённого пункта возобновился. Ситуацию усугубляет усиление ветра.