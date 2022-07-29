Бразилиа, 29 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На Конференции министров обороны стран Америки в Бразилиа 13 из 21 участника отказались от резкого осуждения специальной военной операции России на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

При этом три крупнейшие страны Латинской Америки — Мексика, Бразилия и Аргентина — заявили, что данный вопрос не может обсуждаться на форуме, а входит в компетенцию Организации Объединённых Наций.

На появлении в итоговом документе сноски, где выражено неодобрение действиями России, настояли представители Канады, Колумбии, Эквадора, США, Гватемалы, Гаити, Парагвая и Доминиканской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время правительство Италии утвердит декрет об отправке в Киев очередной (четвертой) партии оружия.