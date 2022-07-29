Донецк, 29 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Украинские боевики за 10 минут обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:20 (совпадает с мск) — н. п. Водяное — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; 07:30 — н. п. Водяное — г. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки один человек погиб, 22 человека, в том числе один ребёнок, получили ранения при обстрелах территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками.

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