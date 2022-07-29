Нью-Дели, 29 июля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. По меньшей мере пятеро рабочих погибли в шахте в индийском штате Телангана, сообщает газета The Indian Express.

hangela Шахта

Они занимались подземной стройкой. Их нашли в вентиляционной шахте на глубине около 100 метров. Спасатели доставили рабочих в больницу, но после прибытия в медучреждение врачи констатировали смерть этих людей.

По факту инцидента полиция начала расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в северном индийском штате Уттар-Падеш 13 женщин погибли после падения в колодец на свадебной церемонии. Во время праздника они решили разместиться на крышке колодца, которая не выдержала чрезмерного веса и разломилась.