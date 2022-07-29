Буэнос-Айрес, , 07:13 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес принял решение объединить министерства экономики, сельского хозяйства и производственного развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации аргентинского лидера.

Президент Аргентины Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

«Президент Альберто Фернандес решил реорганизовать экономическую часть своего правительства для улучшения работы, координации и управления. В этой связи будут объединены министерства экономики, производственного развития и сельского хозяйства, животноводства и рыболовства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возглавит новое ведомство глава Палаты депутатов парламента Серхио Масса.