Тегеран, 29 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Внезапное наводнение, вызванное проливными дождями, унесло жизни пяти человек в районе Имамзаде Давуд на севере Тегерана. Ещё девять иранцев получили серьёзные ранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 июля.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

Шахин Фатхи, генеральный директор Общества красного полумесяца провинции Тегеран, заявил, что проливные дожди вызвали наводнения в нескольких округах в западной и южной частях провинции, особенно в Имамзаде Давуде.

Он также отметил, что группа быстрого реагирования и группа поисково-спасательных собак продолжают прочесывать местность в поисках пропавших людей.

По словам Фатхи, около 80 представителей служб быстрого реагирования прибыли на место происшествия, чтобы оказать гуманитарную помощь всем пострадавшим лицам.

Согласно информации Mehr News, более подробные сведения о нанесённом ущербе будут объявлены позднее.