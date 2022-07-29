Пекин, , 06:06 — REGNUM Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, вырос на 3,4% в годовом исчислении в первой половине этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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Как показали данные Национального бюро статистики КНР, только в июне рост промышленного производства ускорился до 3,9% в годовом исчислении, увеличившись на 3,2 процентных пункта по сравнению с маем.

Объем промышленного производства используется для измерения активности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $2,96 млн).