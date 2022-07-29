Пекин, 29 июля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Китай создал в общей сложности 6,54 млн рабочих мест в своих городских районах в первой половине этого года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Китайцы

По данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, этот показатель составил 59% от годового целевого показателя страны, в то время как общая ситуация с занятостью остается стабильной. С января по июнь 850 000 человек, испытывающих трудности с поиском работы, получили работу, в то время как 2,5 млн безработных нашли новую работу.

Министерство отметило, что, несмотря на нынешние проблемы с трудоустройством, число соискателей на китайском рынке труда всегда превышало число соискателей. По словам министерства, ситуация с занятостью, вероятно, продолжит улучшаться, но требует более напряженной работы.

Будут предприняты усилия по стимулированию предпринимательства и быстрой занятости, организации большего количества онлайн- и оффлайн-мероприятий по поиску работы, а также усилению политической поддержки ключевых групп лиц, ищущих работу.