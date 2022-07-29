Могадишо, , 05:36 — REGNUM Воинскую часть вооружённых сил Турции обстреляли реактивными снарядами боевики, связанные с радикальной террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали. Об этом 29 июля сообщил агентство Anadolu.

Военная операция против террористов в Сомали AMISOM Public Information

Уточняется, что боевики выпустили десять реактивных снарядов в направлении воинской части ВС Турции в городе Могадишо. По предварительной информации, жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о терактах, унесших жизни 19 человек в двух сомалийских городах Афгойе и Марка. Отмечается, что среди погибших был представитель администрации города Марка.

Также сообщалось о 209 террористах из Сомали, ликвидированных военными Эфиопии при попытке проникнуть на эфиопскую территорию.

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