Нью-Йорк, США, , 05:25 — REGNUM Германия начала терять лидирующее положение в Евросоюзе, заявила обозреватель Мария Тадео в статье агентства Bloomberg.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По ее мнению, Берлин начал сдавать свои позиции в ЕС из-за энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.

«Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей», — заявила Тадео.

Журналист отметила, что первенство в Евросоюзе может перейти от Германии к странам юга. При этом Тадео считает, что немецкая экономика излишне зависима от России. Тем не менее она не исключает, что смена лидера в ЕС позволит оздоровить весь союз.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии не исключили введения сбора за электроэнергию с 1 октября 2022 года. Этот налог может быть введен на полтора года. Предполагается, что таким образом властям удастся компенсировать рост стоимость энергоносителей за счет потребителей.

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