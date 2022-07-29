Мехико, 29 июля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Не менее 600 тыс. жителей мексиканского штата Табаско остались без водоснабжения из-за утечки нефти. Об этом сообщает газета El Universal.

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Сообщается, что на трубопроводе компании Pemex произошла авария в результате попыток нелегальной врезки. Из-за этого нефть начала поступать в реки Мескалапа и Каррисаль. При этом власти утверждают, что авария произошла еще несколько месяцев назад, однако до сих пор последствия не устранялись.

В связи с этим в штате Табаско решили приостановить работу ряда станций водоочистки для устранения последствий загрязнения. Газета отмечает, что уже водоснабжение для потребителей восстановили, однако власти пристально следят за экологической обстановкой региона.

Ранее глава Pemex Октавио Оропеса заявил, что за прошедшие годы удалось значительно снизить количество попыток незаконных врезок в нефтепроводы на территории Мексики. Этого удалось достигнуть благодаря организации патрулей в районах, где, как правило, орудуют банды похитителей нефти.