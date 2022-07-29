Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Баузер призвала задействовать военные подразделения для помощи мигрантам, прибывающих на автобусах из штатов Техас и Аризона. Об этом сообщило агентство Reuters.

Солдат армии США merlinsinlove

Свою просьбу глава города включила в письмо, которое адресовала Белому дому. В обращении отмечается, что для решения этого вопроса нужно использовать войска, поскольку некоммерческие организации, которые занимаются указанной проблемой, «перегружены и недостаточно финансируются».

Ранее Баузер просила у федерального правительства финансирования для предоставления убежища и услуг мигрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал «аморальной» политику губернатора Техаса Грега Эбботта в отношении мигрантов, который приказал «задерживать» мигрантов и доставлять нелегалов в приграничные пункты для выдворения в Мексику.

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