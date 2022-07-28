Вашингтон, 29 июля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Хорошо сохранившийся скелет коргозавра продали в США на аукционе за сумму более чем $6 млн. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.

Дисней-динозавр

Этот скелет обнаружили четыре года назад в американском штате Монтана. По мнению экспертов, возраст этого скелета составляет около 77 млн лет.

Сообщается, что итоговая цена за лот составила $6,695 млн. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, получил 79 фрагментов скелета динозавра на каркасе. Туда же установлены и копии недостающих костей коргозавра.

Отмечается, что подобные предметы продают на аукционе впервые. При этом всего в мире насчитывается около 20 подобных скелетов динозавров в хорошей сохранности.