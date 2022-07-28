Нью-Йорк, США, 29 июля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Американская актриса Мэри Элис Смит, широко известная по роли Пифии в культовом фильме «Матрица. Революция» (The Matrix Revolutions, 2003), скончалась в возрасте 85 лет. Об этом 28 июля сообщило издание Hollywood Reporter.

blickpixel Траур

По данным представителя полиции города Нью-Йорка, актриса умерла в своём доме. Информация о причине смерти Мэри Элис не сообщается.

Мэри Элис родилась в 1941 году в городе Индианола, в штате Миссисипи. За свою актёрскую карьеру она сыграла в более, чем 60 фильмах и телесериалах. В 1993 году актриса получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в сериале «Я улечу» (I’ll Fly Away, 1991-1993).

В 2000 году Мэри Элис была включена в Зал славы театра США.