Лондон, , 02:42 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс будет достойным премьер-министром страны, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес в газете The Times.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Я видел ее на заседаниях кабинета министров, на двусторонних встречах и на международных саммитах. Она стоит на своем. И, что превыше всего, она прямолинейна и всегда имеет в виду то, что говорит», — заявил он.

При этом сам Уоллес отказался выставлять свою кандидатуру на выборы главы Консервативной партии Соединенного Королевства и главы правительства. Сейчас основная борьба развернулась между Трасс и бывшим главой британского минфина Риши Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания не готова к прямому вмешательству в конфликт на Украине. При этом она подчеркнула, что Лондон первым из европейских стран начал поставлять оружие киевскому режиму.