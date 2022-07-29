Москва, , 02:22 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено по факту пожара, ставшего причиной гибели восьми человек в хостеле на юго-востоке Москвы. Об этом 29 июля сообщила журналистам старший помощник руководителя Следственного управления Следственного Комитета РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Пожар Dave Hogg

Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу уточнили, что на место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность оборудования.

Пожар в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного дома, произошёл в 23:58 мск 28 июля, площадь горения составила 150 кв. метров. В результате пожара погибли восемь человек, как минимум трое пострадали и переданы медикам. Отмечается, что к большому числу погибших могли привести установленные на окнах решётки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в хостеле, расположенном на первом этаже жилого здания на юго-востоке Москвы.

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