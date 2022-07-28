Тирана, , 23:03 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии 28 июля сообщил о прошедшей днем ранее в Афинах встрече премьер-министра Албании Эди Рамы с главой Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом.

Саудовская Аравия (сс) Francisco Anzola

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили возможности для сотрудничества, а частности, вложения в Албанию инвестиций в размере 200-300 млн долларов.

Также обсуждалась возможность координации региональной политики и позиций на мировой арене. Ранее в Эр-Рияде уже выделили Албании 50 млн долларов инвестиций.

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