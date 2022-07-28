Белогорск, Крым, , 22:55 — REGNUM Директор крымского парка львов «Тайган» осуждён к двум годам трём месяцам лишения свободы решением Белогорского районного суда Республики Крым, сообщили в пресс-службе суда 28 июля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установил суд, в сентябре 2021 года жительница Краснодарского края с маленьким сыном находились рядом с вольером с амурскими тиграми, при этом отжимной барьер вольера не соответствовал требованиям законодательства РФ и не обеспечивал безопасное расстояние. В результате тигр укусил годовалого мальчика за руку, это повлекло ампутацию пальца.

Суд признал директора парка виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил ему наказание в виде двух лет трёх месяцев лишения свободы и штрафа 255 тыс рублей. Также ему запрещено занимать определённые должности. Также с осуждённого в пользу потерпевшего суд взыскал 616 тысяч рублей.