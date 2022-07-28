Рим, 28 июля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В 2022 году Италия увеличит военные расходы до 18 млрд евро, передает 28 июля La Repubblica со ссылкой на трехлетний план расходов, утвержденный министром обороны Лоренцо Гуэрини.

Difesa.it Лоренцо Гуэрини

Ранее предполагалось, что военные расходы страны в текущем году составят 16,8 млрд евро.

Среди основных статей дополнительных расходов — создание истребителя шестого поколения, серии бронированных автомобилей, двух кораблей-амфибий для десантных операций.